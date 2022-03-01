Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı 01 Mart 2022 Salı Saat: 17:00 Ukraynalı fenomen Nastya Tuman'ın, terk edilen bir Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlatması sosyal medyada tepki konusu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621e26faacf93570123209e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti! Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı vurdu Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak ? Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine bir taksici, yine tekme tokat saldırı! Ukrayna ordusu, Rus askerlerini rehin aldı İstanbul'da 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon Suriye değil burası Ukrayna! Rus güçleri bir kasabayı yerle bir etti