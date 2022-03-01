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  4. Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı

Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı

Ukraynalı fenomen Nastya Tuman'ın, terk edilen bir Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlatması sosyal medyada tepki konusu oldu.

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