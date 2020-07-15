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  3. 15 Temmuz 2020 17:30

Ukraynalı spikerin zor anları! Haber sunarken dişi çıktı

Ukrayna’da bir televizyon kanalında haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.

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