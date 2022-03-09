Ukraynalılara sinema salonunda kalaşnikof eğitimi

Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı

Ayçiçek denetimine çıkan Vali 4 bin 500 koli ayçiçek yağını görünce...

Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a ''en iyi kadın oyuncu'' göndermesi

Bu sefer taksici değil, kahya terörü! Taksiciyi böyle dövdü