Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukraynalılara sinema salonunda kalaşnikof eğitimi Ukraynalılara sinema salonunda kalaşnikof eğitimi 09 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:45 Ukrayda'da sivil halk, Rus işgaline karşı ülkelerini savunmak için sinema salonunda silah eğitimi alıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62287750ae5d491e054a0ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akaryakıtı zamlarını protesto etmek isterken, eşekten düştü İstanbul'da dehşet! Köprüden atladı, araçlar ezip geçti İstanbul'da döviz bürosuna silahlı soygun girişimi Bedava ulaşımı çözen İstanbullu Örümcek Adam pes dedirtti! Öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Kuraklığın vurduğu Konya Ovası şimdi de sular altında Hakkari'de Eren Kış-30 Operasyonu başladı TUSAŞ'tan MMU paylaşımı: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla