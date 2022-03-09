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Ukraynalılara sinema salonunda kalaşnikof eğitimi

Ukrayda'da sivil halk, Rus işgaline karşı ülkelerini savunmak için sinema salonunda silah eğitimi alıyor.

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