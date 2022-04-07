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Ukrayna'nın cennetiydi... Bakın ne hale geldi

Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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