Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'nın cennetiydi... Bakın ne hale geldi Ukrayna'nın cennetiydi... Bakın ne hale geldi 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 15:15 Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624ed5e6353efc13817c5c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı Ukraynalı kadınların tecavüze uğramamak için yaptıkları yürekleri yaktı Kargo teslim kağıdı diye, 7 milyon TL'lik senet imzalattılar Erdoğan ''bunlar insanları enayi zannediyor'' demişti... Bakın ne oldu İstanbul'da ulaşım zammı protestosu: Turnikelerden atladılar İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz'' Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... İstanbul'da DHKP/C baskını: 16 zanlı gözaltında