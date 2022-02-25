Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken Ukraynalı bir denizcinin, Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurduğu ortaya çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6218eddd6b22d71a501bf093" allowfullscreen></iframe>