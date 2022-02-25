Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu 25 Şubat 2022 Cuma Saat: 17:55 Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken Ukraynalı bir denizcinin, Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6218eddd6b22d71a501bf093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada Rus ordusunun işgal ettiği Herson'dan vahim görüntüler Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencinin paylaşımı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi Rus tankı Türk vatandaşının TIR'ını ezdi Şaka kaka oldu! Arkadaşını komalık etti Bir mahalle saatli bombanın üzerinde oturuyor: ''Vatandaşlarımız tehlike altında''