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Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken Ukraynalı bir denizcinin, Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurduğu ortaya çıktı.

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