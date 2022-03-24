Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 15:50 Yaklaşık 1 aydır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki yıkım kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c691256b28a4949733323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Turan'dan geçiş garantisi için olay açıklama: ''Vatandaş için ekstra bir imkandır'' Ukrayna, Rus tankını imha etti Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu Meclis'te kıyamet koptu: ''Yüreğin varsa bana cevap ver!'' Ukrayna limanındaki Türk gemisine silahlı baskın Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı Kasa fareleri kamerada... Sürükleye sürükleye çaldılar İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldılar Trafikte öldüresiye dayak kamerada