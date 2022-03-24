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Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü

Yaklaşık 1 aydır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki yıkım kameraya yansıdı.

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