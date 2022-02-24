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Ukrayna'yı bombalayan Rus jetleri kamerada

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'dan gelen görüntülerde Rus jetlerinin kenti bombaladığı görüldü.

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