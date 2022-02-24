Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'yı bombalayan Rus jetleri kamerada Ukrayna'yı bombalayan Rus jetleri kamerada 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:55 Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'dan gelen görüntülerde Rus jetlerinin kenti bombaladığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621748080eaaab7f684f2c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna’daki Türk vatandaşı yaşananları bu video ile paylaştı ''6 kişilik grup, sopalarla ev bastı'' deyip Bahçeli'den şikayetçi oldu Kharkiv Havaalanı vuruldu Kiev'den kaçış! Ukraynalılar şehri terk ediyor Cem Uzan: ''Enerjide 4,5 milyar dolar, 6 aileye gidiyor'' İsrail Suriye'ye füze yağdırdı Rusya, Ukrayna'yı canlı yayında vurdu! İşte o görüntüler CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları... İlber Ortaylı'dan Putin'e sert ''Osmanlı'' tepkisi