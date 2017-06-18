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  3. 18 Haziran 2017 01:15

Ulaştırma Bakanlığından “Babalar Günü” videosu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Babalar Günü”ne özel video yayımladı.

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"Sizin 15 Temmuzdakilerden ne farkınız var"
"Sizin 15 Temmuzdakilerden ne farkınız var"
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Egede deprem
Egede deprem
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Manisada çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Manisada çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
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Düzcede otomobil ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
Düzcede otomobil ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
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Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
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Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı