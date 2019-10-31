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  3. 31 Ekim 2019 12:35

Ülke şokta ! 500 yıllık tarih kül oldu

Japonya’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangında kül oldu.

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