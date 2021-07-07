Anasayfa Video Galeriler Gündem Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu 07 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 13:10 Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e57d96d5876d274f5c6573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korsan taksiciler şehirlerarası çalışmaya başladı Akşener'den Erdoğan'a: ''Biz utandık, kendisi utanmadı'' İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı baskın kamerada Barış Akarsu'nun son görüntüleri gündem oldu İstanbul'da rehine operasyonu Heyelan felaketinde can kaybı artıyor 43 ilin emniyet müdürü değişti! İşte isim isim tam liste Toplu balık ölümlerinden sonra martı ölümleri başladı Bakan Varank: Türkiye uçan arabada liderliğe oynayacak