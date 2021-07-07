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  4. Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu.

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