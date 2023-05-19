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  4. Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi

Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi

Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma çıktı.

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