Anasayfa Video Galeriler Gündem Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 14:40 Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646760263d571942dc26f3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov! Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu