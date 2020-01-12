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  3. 12 Ocak 2020 16:25

Uludağ tıklım tıklım ! Vatandaş köyleri piste çevirdi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Bazı vatandaşlar Uludağ üzerindeki Süleymaniye köyünü kayak pistine çevirdi.

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