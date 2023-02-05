Anasayfa Video Galeriler Gündem Uludağ yolunda tipi sonrası yol kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı Uludağ yolunda tipi sonrası yol kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı 05 Şubat 2023 Pazar Saat: 21:30 Güncelleme: 05 Şubat 2023 Pazar 21:30 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dff5c43496416e9042e973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor İstanbul'da yürüyen merdivende korkunç olay! Parmakları koptu Küçükçekmece’de asker eğlencesinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapattılar İstanbul'da asker eğlencesinde yine silahlar konuştu Unesco Dünya Miras listesindeki tarihi projesinde büyük keşif Ankara’da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran bir seçim vaadi daha: 100 bin atama yapacağız!