Anasayfa Video Galeriler Gündem Uludağ'da ayı dehşeti kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı Uludağ'da ayı dehşeti kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı 15 Mart 2024 Cuma Saat: 15:01 Bursa'da yavruları ile gezen ayı, Uludağ bölgesinde pencerelerini kırdığı güvenlik kulübesine girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f4387c16290422bc023dc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kazada yeni gelişme Black Mirror hayranlarına müjde: Black Mirror'ın 7. sezonu geliyor İstanbul değil: ÇİLEstanbul! 200 metrelik yol, 25 dakika sürdü! Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Trafik polisinden ehliyetsiz sürücüye tekme kamerada Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşiyor Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı Tapu dairesine kelepir arsa baskını: Suçüstü yakalandılar