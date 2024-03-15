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  4. Uludağ'da ayı dehşeti kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı

Uludağ'da ayı dehşeti kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı

Bursa'da yavruları ile gezen ayı, Uludağ bölgesinde pencerelerini kırdığı güvenlik kulübesine girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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