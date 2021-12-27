Anasayfa Video Galeriler Gündem Uludağ'da büyük panik; otel tahliye edildi! Uludağ'da büyük panik; otel tahliye edildi! 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 07:55 Uludağ’da 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Endişe yaşayan otel müşterileri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c9473ffcf1ce0f7a22b523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düzce’de mobilya fabrikasında yangın Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir''