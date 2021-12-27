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  4. Uludağ'da büyük panik; otel tahliye edildi!

Uludağ'da büyük panik; otel tahliye edildi!

Uludağ’da 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Endişe yaşayan otel müşterileri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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