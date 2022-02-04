Anasayfa Video Galeriler Gündem Uludağ'da ''buzdan evde'' Kutup tatili tecrübesi Uludağ'da ''buzdan evde'' Kutup tatili tecrübesi 04 Şubat 2022 Cuma Saat: 12:25 Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da misafirlere buzdan evlerde konaklama imkanı sunuluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fcf12004dd9f6be212a153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kiracı dehşeti: Öldüresiye dayak kamerada! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den ''ilginç'' paylaşım Yer: İzmir... Dalış yaparken tarihi limanı keşfetti Doğu günü paylaşımı olay olan Dilara öğretmen kovuldu! 2 milyon 161 bin TL burs alan AK Partili vekil kendini böyle savundu Atatürk heykeli önündeki nöbet AK Partili ismi rahatsız etti Yılmaz Özdil: ''Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli sadece Ümit Özdağ'ın problemi'' Evine giderken ''yer yarıldı, içine düştü'' Adana'da fabrika yangını! Fabrika alev topuna döndü