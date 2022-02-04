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  4. Uludağ'da ''buzdan evde'' Kutup tatili tecrübesi

Uludağ'da ''buzdan evde'' Kutup tatili tecrübesi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da misafirlere buzdan evlerde konaklama imkanı sunuluyor.

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