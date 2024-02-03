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  4. Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı

Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı

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Uludağ’da kayakçıların ve tatilcilerin kullandığı telesiyejin telleri kopunca bir turist yaralandı.

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