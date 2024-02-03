Anasayfa Video Galeriler Gündem Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 12:23 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 12:23 Uludağ’da kayakçıların ve tatilcilerin kullandığı telesiyejin telleri kopunca bir turist yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65be05f599f9bd4905064203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi İYİ Parti'de bir İstanbul istifası daha: ''İstanbul ittifakı'' deyip istifa etti Yasa dışı bahisçiler radara yakalandı: 33 tutuklama var Kurtlar Vadisi ile ünlenmişti... Yangında kül oldu Çaldığı köpeğe eziyet edip, çektiği görüntüleri sahibine gönderdi Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı