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  3. 17 Şubat 2021 09:20

Uludağ'da kaybolan doktordan kötü haber!

Bursa'da sabah saatlerinde 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, ölü olarak bulundu.

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