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  3. 12 Kasım 2019 14:00

Uludağ'da ölümle burun buruna!

Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’a alternatif ulaşımı sağlayan şehirden 2 bin metre yükseklikteki teleferik bakıma alındı.

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