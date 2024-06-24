Anasayfa Video Galeriler Gündem Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı 24 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 16:36 Uludağ'daki yaban hayatı, farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar tarafından görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66797668404028dbec061603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı CHP heyeti ile Bakan Şimşek arasında 4 saatlik zirve İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı YÖK Başkanı'ndan tepki çeken diploma açıklaması AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret : ''Kapalı o...pu'' Adana'daki aşırı sıcaklar Afrikalıları bile canından bezdirdi Onun adı Faturamatik Yakup... Geçimini Faturamatik olarak kazanıyor