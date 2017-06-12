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  3. 12 Haziran 2017 23:15

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Viyanada toplandı

Viyana'da toplanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 2016 UAEA Yıllık Raporu'nu sundu.

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