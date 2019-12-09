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  3. 09 Aralık 2019 11:00

Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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