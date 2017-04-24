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  3. 24 Nisan 2017 16:20

''Uluslararası öğrenciler eğitim kalitesinin göstergesidir''

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Haluk İşeri, uluslararası öğrencilerin eğitim kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

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