Anasayfa Video Galeriler Gündem Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı 07 Eylül 2021 Salı Saat: 22:40 Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), Almanya’nın Münih kentinde başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6137c049f265b07f3733b1f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı Elleri kelepçeli, ağzı bantlı halde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü Erdoğan'dan Taliban hükümetine ilk yorum İstanbul'da suya zam geldi Komşuda SİHA korkusu tavan yaptı: ''Türkler ateşle oynuyor'' Taliban'dan yeni Türkiye açıklaması: ''İlişkimiz çok derin'' Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı