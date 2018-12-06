Uluslararası suç örgütüne dev operasyon: 26 tutuklama
06 Aralık 2018 15:50
Uluslararası suç örgütüne dev operasyon: 26 tutuklama
Uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan, çeşitli terör örgütü üyelerini yurt dışına çıkaran suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ay süren takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26’sı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube...