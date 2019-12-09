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  3. 09 Aralık 2019 10:50

''Umarım caps'im yapılmaz'' dedi, korktuğu başına geldi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Umurım caps'im yapılmaz'' diyen yarışmacı, elendiği soruyla sosyal medyada gündem oldu.

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Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada
Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada
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MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''
MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''
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AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''
AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''
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AK Partili belediyeden skandal cezaya, skandal savunma
AK Partili belediyeden skandal cezaya, skandal savunma
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Çukur'da izleyiciyi şoke eden veda!
Çukur'da izleyiciyi şoke eden veda!
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EDHO'da Hızır haini buluyor!
EDHO'da Hızır haini buluyor!
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