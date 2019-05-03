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  3. 03 Mayıs 2019 16:11

Ümit Erdim'den ''Deli Dana'' dansı

Oyuncu Ümit Erdim, Erik Dalı performansıyla takipçilerini kırdı geçirdi. Erdim, dansını " Deli dana dans gösterimizden" notuyla paylaştı.

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Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur
"Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur"
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Eski damadı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Eski damadı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
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Düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü ve kayıplar var
Düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü ve kayıplar var
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Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü
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Yolun karşına geçmek isterken kamyonet çarptı
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Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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