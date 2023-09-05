Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı 05 Eylül 2023 Salı Saat: 19:50 Eski futbolcu Ümit Özat, Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu getiren önemli isimlerden A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncusu Melissa Vargas’ı ırkı üzerinden hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f75c4c71188c3079346133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu’ndan İBB'ye yönelik soruşturmaya çok sert tepki: ''Utanç verici! Delikanlı olun!'' Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü iddiası daha İstanbul'da yangın paniği: Alevler 4 binayı sardı İYİ Partili vekilden olay yaratacak Altılı Masa açıklaması: Allah memleketi korumuş Kıskançlık krizine giren adam eşini ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti Tanju Özcan ile Eren Erdem arasında gerginlik - Türkiye Haberleri İstanbul'da taksici ile iki kadın birbirine girdi Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi