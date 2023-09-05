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  4. Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı

Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı

Eski futbolcu Ümit Özat, Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu getiren önemli isimlerden A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncusu Melissa Vargas’ı ırkı üzerinden hedef aldı.

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