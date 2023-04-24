Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ: ''Biz bu oyuna gelmeyeceğiz!'' Ümit Özdağ: ''Biz bu oyuna gelmeyeceğiz!'' 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 20:20 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak’ta partililerle bir araya geldi. Özdağ, partisinin milletvekili aday tanıtımı toplantısında "Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6446ba5d467df72e5f0f0573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan duyurdu: Togg'a özel kredi geliyor Müge Anlı'da ilginç anlar! ''Bu nasıl bir öpmedir'' deyip kolunu dezenfekte etti Askeri harekat planlamalarına teknolojik destek Hayvanat bahçesinde minik çocuk kabusu yaşadı Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti Staj mağdurlarına seçim müjdesi: ''Hiç endişe etmeyin!'' Tatilden dönen 3 arkadaş kanlı bıçaklı oldu: 3 yaralı Eğitimde yaz tatilinde 10 ilde telafi programı Yabancıya her 100 konuttan 38'i bu ilde satıldı