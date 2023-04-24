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Ümit Özdağ: ''Biz bu oyuna gelmeyeceğiz!''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak’ta partililerle bir araya geldi. Özdağ, partisinin milletvekili aday tanıtımı toplantısında "Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

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