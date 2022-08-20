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  4. Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi''

Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi''

İçişleri Bakanı Soylu'ya dün akşam "yarını beni bekle" mesajı veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Türkiye'de 1 milyon 476 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini öne sürdü.

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