Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'' Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'' 20 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 12:30 İçişleri Bakanı Soylu'ya dün akşam "yarını beni bekle" mesajı veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Türkiye'de 1 milyon 476 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6300a9b11542ab10db22b3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine bir yabancı uyruklu çıplak kabusu Banka hesabına para yağınca ne yapacağını şaşırdı! Yüzde 300 zam isteyen ev sahibinin oyunu pes dedirtti İstanbul'da korkunç olay: Engelli vatandaşı ezip, öldürüp, kaçtı AK Parti'nin kalesinde, AK Parti'ye büyük protesto! AK Partili Ünal şoke oldu Kaçak sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'ni ateşe verdi İçişleri Bakanlığı'nın yalanladığı Ümit Özdağ'ı İçişleri Bakanı Soylu doğruladı Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı! Gökyüzünde ateş topu heyecanı kamerada