Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi''

İçişleri Bakanı Soylu'ya dün akşam "yarını beni bekle" mesajı veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Türkiye'de 1 milyon 476 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini öne sürdü.

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