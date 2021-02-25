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  3. 25 Şubat 2021 13:10

Ümit Özdağ, Doğu Türkistan Türkleri ile görüştü

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ Çin mezalimine karşı İstanbul Tarabya Oteli önünde Doğu Türkistan Türklerinin eylemine destek vermek için bugün Tarabya Oteli önündeydi.

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