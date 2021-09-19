Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'nun "5 milyon Suriyeli 80 milyon Türk vatandaşının işlediği kadar suç işlediğini" itiraf ettiğini ortaya çıkardı.

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