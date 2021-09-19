Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor 19 Eylül 2021 Pazar Saat: 10:41 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'nun "5 milyon Suriyeli 80 milyon Türk vatandaşının işlediği kadar suç işlediğini" itiraf ettiğini ortaya çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6146e9997ba4a0654702f013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere şarkı söyledi İstanbul'un göbeğinde ''cam silici'' terörü Trafik canavarının ''drifti'' mağazada bitti Ersan Şen ile Cem Küçük, yine anlaşamadı Cem Küçük'ten canlı yayında inciler! Kendisine güldürdü Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci, Yalancı dizisiyle sosyal medyayı salladı