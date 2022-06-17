Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi'' Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi'' 17 Haziran 2022 Cuma Saat: 11:50 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ac4063d0791b0ab26680a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul Adalet Sarayı'nda firari paniği Cübbeli Ahmet: ''Burası laik bir ülke!'' ''Kral çıplak demenin vaktidir'' diyen Arınç'a çok ağır sözler 2 paraşütçü havada çarpıştı Ukrayna Rus helikopterini böyle vurdu İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu Bakanlık önünde ikinci kriz: ''Sağlık Bakanı gelmezse kendimi yakarım''