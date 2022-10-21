Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! 21 Ekim 2022 Cuma Saat: 21:05 Güncelleme: 21 Ekim 2022 Cuma 21:05 Bolu'da esnaf ziyaretinde bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir vatandaş arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6352df630302a96294237af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı Biden'dan yine garip hareketler! Herkes şaştı kaldı Mahkemeden Gülşen kararı Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ölüm namaz kılarken yakaladı 8 bin yıllık keşif! Kötülükleri yok etmek için kırılan insan figürleri bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti Mersin'de yetişiyor, dünyaya ihraç ediliyor! Bahçede kilosu 10 TL FETÖ üyesi eski futbolcu yakalandı