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  4. Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi!

Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi!

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Bolu'da esnaf ziyaretinde bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir vatandaş arasında geçen diyalog kameralara yansıdı.

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