Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa iç savaş çıkar Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa iç savaş çıkar 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 20:55 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçimi kazanması durumunda iç savaş çıkabileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63236708910da35e5368c243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı: İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı Fenomen gelin adayı Hanife'yi ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı Foto kapanlar hırsızların korkulu rüyası oldu Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı Bakan Varank Türkiye'nin uçan taksisi için tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek'' Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı AK Partili milletvekili Mücahit Arınç: ''Sedat Peker’in iddiaları acilen soruşturulmalı'' Bahçeli’nin lüks araçlı konvoyu sosyal medyada gündem oldu