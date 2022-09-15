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Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa iç savaş çıkar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçimi kazanması durumunda iç savaş çıkabileceğini söyledi.

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