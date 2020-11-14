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  3. 14 Kasım 2020 12:50

Ümit Özdağ: ''Meral Akşener, ayrı bir parti kurmamı önerdi''

İYİ PARTİ Milletvekili Ümit Özdağ, Haber Global televizyonunda katıldığı canlı yayında "Meral Akşener parti kurmamı istedi" dedi.

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