Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 07:55 Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, İstanbul Küçükçekmece’de polis ve BEDAŞ görevlilerinin Zafer Partisi bayrağı ve Ümit Özdağ posterisini indirdiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627b41b6a6373405f57d1e77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt Britney Spears'dan 'Türkiye' paylaşımı Rambo Okan yeniden gözaltında Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!''