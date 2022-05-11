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  4. Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi

Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, İstanbul Küçükçekmece’de polis ve BEDAŞ görevlilerinin Zafer Partisi bayrağı ve Ümit Özdağ posterisini indirdiğini bildirdi.

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