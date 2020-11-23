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  3. 23 Kasım 2020 08:35

Ümit Özdağ ''PKK ile görüştü'' iddialarına yanıt verdi

Habertürk'te Kübra Par'ın programında Sözcü gazetesi yazarları Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz’ın sorularını cevaplayan Ümit Özdağ, “PKK ile görüştü” iddialarına sert ifadelerle yanıt verdi...

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