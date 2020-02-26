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  3. 26 Şubat 2020 09:20

Ümit Özdağ: "Şehit haberlerini neden gizliyorsunuz?"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlerden bahsederken 'Birkaç şehit' ifadesi izah edilebilir değildir" diye konuştu.

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