Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ Starbucks’ta: ''Kahvenizi dökmeye gelmedim'' Ümit Özdağ Starbucks’ta: ''Kahvenizi dökmeye gelmedim'' 15 Aralık 2023 Cuma Saat: 09:00 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gittiği bir Starbucks mağazasında gençlerle buluştu. Özdağ, “Merak etmeyin kahvenizi dökmeye gelmedim” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657beb8abdaca2cc6a03ddc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti Interpol'ün aradığı 2 suçlu daha İstanbul'da yakalandı İstanbul'da korkunç olay! Yanarak can vermekten son anda kurtuldu D-100 otoyolunda kimyasal alarm! TIR'ın kimyasal yükü tepkimeye girdi! İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağdırdılar Denizli'de madende göçük: 2 kişi hayatını kaybetti!