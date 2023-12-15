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Ümit Özdağ Starbucks’ta: ''Kahvenizi dökmeye gelmedim''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gittiği bir Starbucks mağazasında gençlerle buluştu. Özdağ, “Merak etmeyin kahvenizi dökmeye gelmedim” dedi.

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