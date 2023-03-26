Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı 26 Mart 2023 Pazar Saat: 23:10 Güncelleme: 26 Mart 2023 Pazar 23:10 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da esnafı ziyaret ettiği esnada gördüğü boks makinasında yumruk attı. Görüntülerde Özdağ'ın çevresindekiler kendisine 'Süleyman varmış gibi' dediği duyuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420a6ad9106d1456f4e7dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik! İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu ABD’de hortum felaketi: 11 ölü