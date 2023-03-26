Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da esnafı ziyaret ettiği esnada gördüğü boks makinasında yumruk attı. Görüntülerde Özdağ'ın çevresindekiler kendisine 'Süleyman varmış gibi' dediği duyuldu.

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