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Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da esnafı ziyaret ettiği esnada gördüğü boks makinasında yumruk attı. Görüntülerde Özdağ'ın çevresindekiler kendisine 'Süleyman varmış gibi' dediği duyuldu.

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