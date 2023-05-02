Ümit Özdağ: ''Vatandaşlık verilen göçmenlerin oyuna talip değiliz''

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile birlikte İzmir'de vatandaşlarla buluşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Türk vatandaşlığı verilen göçmenlerin oylarına talip olmadıklarını belirterek "bu oyları almayacağımızı biliyoruz, bunların oy kullanmasını da istemiyoruz, vatandaşlık verilenlerin çoğuna yasaya aykırı verildiği için vatandaşlıklarını da iptal edeceğiz"...

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