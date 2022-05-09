Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi 09 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 20:45 Türkiye'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'daki bir üniversitede protesto edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6279533412cbc57c124ea973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto İki çocuk annesi anneler gününde intihar etti Kayalıklardan denize atladı, ölümden döndü Arka Sokaklar dizisinde ''göçmen'' ifadesi sansürlendi Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu''