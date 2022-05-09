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Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi

Türkiye'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'daki bir üniversitede protesto edildi.

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