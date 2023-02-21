Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan AFAD ve Kızılay'a isyan etti: ''Vatandaş hala çadır bekliyor!'' Ümit Özdağ'dan AFAD ve Kızılay'a isyan etti: ''Vatandaş hala çadır bekliyor!'' 21 Şubat 2023 Salı Saat: 11:10 Asrın felaketinin vurduğu ve 41 binden fazla canı yitirdiğimiz afet bölgesini ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ karşı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f47c6d42d01b6f9231f973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçel ''eleştiren'' herkesi hedef aldı: ''Not alıyoruz!'' İstanbul'da 3 katlı bina çöktü Belediye başkanı çaresizliği bu sözlerle özetledi: Bittik biz! Depremzedeler için acil satılık! Aracını yardım etmek için satıyor İstanbul'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi Beyaz TV muhabiri sert kayaya çarptı; Danla Bilic ''Onlar yayınlamadan ben yayınlayayım'' dedi Hatay'da şoke eden görüntüler! Mezarlar yerinden çıktı Hatay depreminde eşya almak isterken öldüler! Hatay merkezli deprem Suriye'de güvenlik kamerasına yansıdı