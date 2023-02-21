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  4. Ümit Özdağ'dan AFAD ve Kızılay'a isyan etti: ''Vatandaş hala çadır bekliyor!''

Ümit Özdağ'dan AFAD ve Kızılay'a isyan etti: ''Vatandaş hala çadır bekliyor!''

Asrın felaketinin vurduğu ve 41 binden fazla canı yitirdiğimiz afet bölgesini ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ karşı

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