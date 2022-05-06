Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!

İçişleri Bakanlığı'nın önüne giden Zafer Partisi lideri Özdağ burada yaptığı açıklamada "Bundan sonra bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek ya sen özür dilersin yada sonuna kadar devam edecek." dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6274f9f3f2b43b7a02724cd3" allowfullscreen></iframe>