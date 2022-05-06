Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler! Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler! 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 13:35 İçişleri Bakanlığı'nın önüne giden Zafer Partisi lideri Özdağ burada yaptığı açıklamada "Bundan sonra bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek ya sen özür dilersin yada sonuna kadar devam edecek." dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6274f9f3f2b43b7a02724cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada Emniyet şeridini ihlal edip, kendisini uyaran kişiye saldırdı Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti! Tuzla tersanesinde gemide patlama: Yaralılar var NASA Twitter'da- -And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard- four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for th Tuzla tersanesinde panik! 4 işçi gazdan zehirlendi Korku filmi gibi: Ortalığı savaş alanına çeviren hortum kamerada Binmeye kıyamıyor, streç filmle koruyor Türkiye'nin gururu TCSG Güven'in içi böyle görüntülendi