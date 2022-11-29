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  4. Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler

Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, poligonda atış yaparken çevresinden gelen "Hocam Süleyman varmış gibi" çağrısına "o zaman makinalı tüfek verin" diyerek yanıt verdi.

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