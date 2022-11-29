Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler 29 Kasım 2022 Salı Saat: 14:35 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, poligonda atış yaparken çevresinden gelen "Hocam Süleyman varmış gibi" çağrısına "o zaman makinalı tüfek verin" diyerek yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6385ee8f0c08674c60194143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti! Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada Düdüklü tencere bomba gibi patladı Ahmet Hakan'ın canlı yayında mide bulandıran ses