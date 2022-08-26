Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 21:20 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmamasına tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63090ee4724b975f5725f433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular Şehidin hatırası... Hırsızlar öyle bir şeyi çaldı ki! ''Atatürk’ün anasına söven şerefsiz sarayda ağırlandı'' Genç kadın evinde tilki saldırısına uğradı Tribünde skandal! Türk Bayrağı'nı yaktılar! Kaza sonrası ortalık karıştı İnanılmaz görüntü İstanbul'dan! Camdan içeri atladı ve bir faciayı önledi