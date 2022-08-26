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  4. Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi

Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmamasına tepki gösterdi.

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