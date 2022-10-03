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Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu bildiğini öne sürdü.

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