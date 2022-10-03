Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 00:10 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu bildiğini öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6339fe3bf7c2265ace03fe63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek!