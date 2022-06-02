Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e açık çağrı Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e açık çağrı 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 08:30 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrıda bulunarak “Bizimle birlikte Yavaş’ın adaylığını destekleyin” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62984aea8a116a41ef2f1bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov! İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var Şehir hastanesi şantiyesinde isyan çıktı Biden'dan ''Türkiye'' talimatı Erdoğan'dan ''Gezi'' çıkışı: ''Bunlar çürük, bunlar sürtük'' Erdoğan'dan kendisini alkışlayanlara tepki: ''Bu ağlanacak bir durum'' Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi! Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Ölümden dönen motosikletli, üstüne bir de dayak yiyordu