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Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e açık çağrı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrıda bulunarak “Bizimle birlikte Yavaş’ın adaylığını destekleyin” dedi.

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