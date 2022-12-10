Ümit Özdağ'dan olay olacak Süleyman Soylu iddiası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için suikast planında olduğuna yönelik iddiasını MİT'e ihbar ettiğini ancak ihbar yazısının MİT tarafından Soylu ile paylaşıldığını söyledi.

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