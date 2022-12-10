Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan olay olacak Süleyman Soylu iddiası Ümit Özdağ'dan olay olacak Süleyman Soylu iddiası 10 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 21:25 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için suikast planında olduğuna yönelik iddiasını MİT'e ihbar ettiğini ancak ihbar yazısının MİT tarafından Soylu ile paylaşıldığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6394cf0dff68d56fa870a2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi