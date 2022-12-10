  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ümit Özdağ'dan olay olacak Süleyman Soylu iddiası

Ümit Özdağ'dan olay olacak Süleyman Soylu iddiası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için suikast planında olduğuna yönelik iddiasını MİT'e ihbar ettiğini ancak ihbar yazısının MİT tarafından Soylu ile paylaşıldığını söyledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali
Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor
AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler
Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu
Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada
Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı
Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi